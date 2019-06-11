Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

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'da anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden oluşturulan kıyafetlerle defile düzenledi.
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıfı ile İkbalevler Anaokulunun ortaklaşa yürüttüğü "Geri Dönüşüm
Muhteşem Olacak" Projesi kapsamında düzenlenen defilede minik öğrenciler, çeşitli atık malzemelerden hazırlanan kostüm ve kıyafetlerde podyumda yürüdü.
Geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen defilede öğrenciler, defilenin ardından "Geri Dönüşüm" şarkısını seslendirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Suat Atmaca, programda yaptığı konuşmada, dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğinin tespit edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından 2017 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Atmaca, "Proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre ve daha güçlü ekonomisi olan bir Türkiye
hedeflenmektedir. Proje ile bir yılda 2,2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektrikli veya elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmıştır. 1 Ocak'ta plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımının 2019 yılı sonunda 90'a, 2025'te ise 40'a düşmesi beklenmektedir." dedi.
Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, defilenin ardından 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İkbalevler Anaokulu yöneticilerine plaket verdi.
Kaynak: AA
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