Haberler » Güncel » Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı - Haber

Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şirinköy Anaokulu öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemelerini Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.

11.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:10Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı
'nin ilçesinde Şirinköy Anaokulu öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemelerini 'in ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.
Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında sürekli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulunu, kardeş okul olarak gördüklerini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:
"Proje kapsamında biz okul olarak 'Arkadaşlık, Dostluk, Kardeşlik' projesini yaptık. Bu projemize, veliler ve aile birliği idaresi büyük katkı sağladı. Topladığımız kırtasiye malzemelerini, koliler halinde bugün kargo ile kardeş okulumuz olan Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine gönderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Kocaeli, Akdeniz, Gölcük, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20  Bakan Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt - Haber
11:20  Deneyap öğrencileri tasarladıkları robotları sergiledi - Haber
11:19  Gurbetçi fotoğrafçı işsiz kalınca hobi amaçlı başladığı mesleğinde uluslararası kariyer yaptı -... - Haber
11:16  Almanya'nın konuştuğu kahraman Türk İHA'ya konuştu - Haber
11:16  Bucalı öğrencilere "12 boyutlu" moral - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
11.01.2020 11:23:38