Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Destek

Siirt
'te, Vilayetler Hizmet Birliği
Anaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı, koro halinde şarkı söyledi.
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla 4-5 yaş grubundaki 95 öğrencinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Lösemili çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte maske takan öğrenciler, okul bahçesinde "LÖSEV
" yazısı oluşturacak şekilde dizildi ve koro halinde şarkılar söyledi.
Etkinliğe, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Etkinliği organize eden Vilayetler Hizmet Birliği okul öncesi öğretmeni Hişfe Özkan, yaptığı açıklamada, "Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır" sloganıyla 4-5 yaş grubu öğrencilerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Lösemi konusunda toplumda farkındalık çalıştırmak adına bu çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Özkan, şöyle konuştu:
"Lösemi nedir, bulaşıcı mıdır diye öğrencilerimizi bilgilendirdik. Çocuklarımız artık bunun farkındalar, ailelerimiz de çok bilinçli bu çok güzel. Yaklaşık yüz öğrencinin lösemi hastalığıyla ilgili bilgiler edindi. Löseminin bulaşıcı olmadığını, onun iyilikle sevgiyle iyileşebileceğini öğrettik. Çocuklarımız da artık bunun farkındalar."
08 Kasım 2018 Perşembe 18:01