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Anaokulu öğrencilerinden Rektör Elmacı'ya ziyaret

Amasya Hikmet Develi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret etti.

26.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:20Anaokulu öğrencilerinden Rektör Elmacı'ya ziyaret
Hikmet Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret etti.
Öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Rektör Elmacı, geleceğin mirasçısı olan çocukların en iyi şekilde eğitilip donatılması için çalıştıklarını söyledi.
Rektör Elmacı, eğitim konusunda köklü bir tarih ve kültüre sahip olunduğunun altını çizerek, "Çocuklarımızın, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğine, ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağına inancımız tamdır." dedi.
Öğrenciler ve öğretmenler de Rektör Elmacı'ya ilgisinden dolayı teşekkür edip, çiçek taktim etti.

Develi, Amasya, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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