Haberler » Güncel » Anaokulu öğrencilerinden 'Sıfır atık projesi'ne destek - Haber

Anaokulu öğrencilerinden "Sıfır atık projesi"ne destek

Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulu öğretmen ve öğrencileri "Sıfır atık projesine" destek olmak amacıyla atıklardan hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

19.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24Anaokulu öğrencilerinden
Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulu öğretmen ve öğrencileri "Sıfır atık projesine" destek olmak amacıyla atıklardan hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.
Okul salonunda düzenlenen defilede konuşan okulun müdürü Reyyan Ceylan, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.
Velileri de projeye dahil ettiklerini anlatan Ceylan, "Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz, atık malzemeleri kullanarak çeşitli kıyafetler hazırladı. Öğrencilerimiz de bu giysileri defilede sergiledi. Bize destek olan velilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Abdullah Bozkurt, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:30:40