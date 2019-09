Anaokulu öğrencilerine "çoktan seçmeli" karşılama seremonisi

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle ilk kez Edirne 'de anaokullarında başlatılan seremoniyle sınıf önünde karşılanan minik öğrencilerin sabah mahmurluğu mutluluğa dönüşüyor.Öğrencilerin, sınıf kapısının yanında asılı dört karşılama işaretinden birini seçmesine dayanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Karşılama seremonisi" kent merkezi ve ilçelerdeki anaokullarında uygulanmaya başlandı. Sabah sınıf öğretmenini kendisini kapıda beklerken gören öğrenci, öğretmeni tarafından, duvarda asılı bulunan ve seçtiği selamlaşma, tokalaşma, sarılma gibi simgelerden biri ile karşılanıyor.Öğretmen, kalp simgesini seçene sarılıyor, tokalaşmayı tercih eden ile de tokalaşıyor.Öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik projenin uygulandığı okullardan birisi de Hatice Erkut Anaokulu.Mevcudu 250 öğrenci olan okulda, yeni eğitim-öğretim yılı başından bu yana "karşılama seremonisi" uygulanmaya başlandı.-"Sevgiyle kucaklıyoruz"Hatice Erkurt Anaokulu Müdürü İlknur Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılına çocukları sevgiyle kucaklayarak başladıklarını belirtti.Çocukların anaokuluna başlarken "Sizleri seviyoruz" diye geldiklerini, bundan yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle "Karşılama Seremonisi" projesinin hayata geçirildiğini anlatan Çelik, farklı imgeler kullanarak çocuklara sevgiyi aşıladıklarını vurguladı.Çocukların kalp, selamlaşma, yumruk ve el çırpma şeklinde emojileri yaparak, öğretmenlerini selamlayarak sınıflarına girdiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:"Öğretmenleriyle güzel bir iletişim kuran çocuklarımız, okula ve derslere karşı güzel bir bağ geliştiriyor. Böylelikle okula yeni başlayan çocuklarda sevgi dolu bir iletişim ortaya çıkıyor ve öğretmenlerine güveni artıyor. Öğretmenlerimiz de çocukları bu şekilde karşılayarak sınıfa aldıkları için sınıftaki düzenleri de çok sağlıklı oluyor.Kurallara uymaları, sağlıklı iletişim ve okula uyum konusunda, okulun sevgi dolu bir yer olduğunu anlamaları konusunda çok iyi oluyor. Biz bu projeyi okula uyum açısından birkaç günlüğüne düşünmüştük ancak çocukların hoşuna gitmesi ve faydalı olmasından dolayı bu selamlaşmayı her gün yapıyoruz. Velilerden de çok güzel geri dönüş oldu. Çocuklar isteyerek okula geliyor, her yıl uyum sürecinde öğrencilerin yaşadığı uyumsuzluklar bu proje sayesinde artık yaşanmıyor."Çelik, "Selamlaşma seremonisi" ile okula sevgiyle başlayan çocukların devamında da ilkokula gittiklerinde aynı sevgiyle karşılanıp aynı şekilde devam ettiklerini sözlerine ekledi.Öğrenciler de her sabah öğretmenlerinin kendilerini istedikleri gibi karşılamasından mutlu olduklarını belirtti.