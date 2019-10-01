Anaokulu öğrencilerine "itfaiye" eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "İtfaiye
Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, Kayapınar İtfaiye Grubunda, okul öncesi eğitim gören minik öğrenciler ağırlandı. Öğrencilere, itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik eğitim verildi.
Öğrencilere yangın anında yapmaları gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, minik öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. Teorik eğitimin ardından itfaiye araçlarına binen öğrenciler su sıkma tatbikatı yaptı.
Ayrıca İtfaiye Haftasına dikkat çekmek amacıyla itfaiye araçlarıyla şehir turu atıldı.