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Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

29.09.2019 14:51Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı
İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eskisaray Anaokulu ile Korucular Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, itfaiyecilerin haftasını kutladı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ve ekibi tarafından ağırlanan minik öğrencilere itfaiyecilik hakkında bilgiler veren yetkililer, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen öğretmenler ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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