Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Anlatıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:23



13 Aralık 2018 Perşembe 11:23

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen Gelecek Ellerinde Projesi kapsamında, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarının da katılımıyla Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda etkinlik düzenlendi."Polis Ne Yapar?" konulu çizgi film gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrencilere hem polislik mesleği hem de trafik kuralları ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar anlatıldı.Anaokulu Müdürü Gülsüm Körz, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının hayat boyunca uygulanması gereken kurallar olduğunu belirterek seminerden dolayı emniyet yetkililerine teşekkür etti.Etkinlikte görev alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Ebru Durukan da polislik mesleğinin tanıtılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerinin, il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlendiği ve 5 bin 200 öğrenciye ulaşıldığı kaydetti.Etkinlik sonunda Vali Coşkun ve protokol üyeleri, çocuklara peluş polis bebek, boyama kitabı ve kalemlerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı.