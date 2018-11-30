Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verildi.
İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı öncülüğünde kentte eğitim gören anaokulu öğrencilerine, yangın sırasında yapılması gerekenler ile yangın söndürme araç ve gereçlerinin tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokuluna gelen itfaiye ekibi anaokulu öğrencilerine yangınla ilgili görsel dokümanlarla eğitim verdi.
Öğrencilere yangın anında ne yapmaları konularında bilgiler veren itfaiyeciler, eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı yaptı.
Etkinlikte öğrenciler itfaiyeci elbisesi giyip kullanılan araçları da tanıdı.
İtfaiye