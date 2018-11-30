30 Kasım 2018, 09:40
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Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verildi.


İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı öncülüğünde kentte eğitim gören anaokulu öğrencilerine, yangın sırasında yapılması gerekenler ile yangın söndürme araç ve gereçlerinin tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokuluna gelen itfaiye ekibi anaokulu öğrencilerine yangınla ilgili görsel dokümanlarla eğitim verdi.

Öğrencilere yangın anında ne yapmaları konularında bilgiler veren itfaiyeciler, eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı yaptı.


Etkinlikte öğrenciler itfaiyeci elbisesi giyip kullanılan araçları da tanıdı. İtfaiye
30 Kasım 2018 Cuma 09:40