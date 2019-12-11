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Anaokulu öğrencilerinin 'Fetih' dersi

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, minik misafirlerini ağırladı.

11.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:10Anaokulu öğrencilerinin 'Fetih' dersi

Belediyesi'nin 'ya kazandırdığı Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce kişinin akın ettiği Fetih Müzesi'ni anaokulu öğrencileri ziyaret etti.

Özlüce Sevgi Diyarı Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte müzeyi gezerken eğlenceli anlar yaşadı. İlk kez bir müze gezmenin heyecanını yaşayan minikler, fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıktıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Panoramik resmi meraklı gözlerle inceleyen öğrencilere, müze görevlileri ve öğretmenleri tarafından bilgiler verildi. Fetih Müzesi'nin bir hayli etkileyici bir eser olduğunu belirten Okul Müdürü Halenur Kızmaz, özellikle yeni nesillere tarihi en güzel şekilde öğreten böyle bir eseri kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Müzedeki Engelli Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi'ni gezen miniklere, müze yetkilileri tarafından boyama kitabı hediye edildi.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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