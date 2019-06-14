14.06.2019 12:41
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Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci

Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci

Bilecik'te bugün 180 okulda 36 bin 155 öğrenci karne alırken bu öğrenciler arasında en heyecanları anaokulu öğrencileri oldu.

Bilecik'te bugün 180 okulda 36 bin 155 öğrenci karne alırken bu öğrenciler arasında en heyecanları anaokulu öğrencileri oldu.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Milli Eğitime bağlı Bahçelievler Anaokulunda 270 öğrenci karne sevinci yaşadı. Bahçelievler Anaokulu Yıldızlar Sınıfı öğrencileri Sınıfı öğretmeni Hülya Yetiş'in elinden karneleri alırken sevinçleri yüzlerine yansıdı. Arkadaşlarından ayrılacakları için biraz da buruk olan minikler, yaz tatilde bol bol bisiklet binerek gezeceklerini söylediler. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bahçelievler, Bilecik, Yaşam

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