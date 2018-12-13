Anaokulu Öğrencilerinin Programı Beğeni Topladı

23 Nisan
Anaokulu'nda Yerli Malı
ve Tutum Haftası etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.
Anaokulu öğrencileri tarafından okulda gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde Türkiye
'nin farklı yörelerine ait ürünler ile o yörelere ait çocuk oyunları tanıtıldı.
Etkinliğe katılan konuklar, 3-6 yaş grubundaki öğrencilerin mehter gösterini izledi.
Programa, Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş
, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir
ile öğrenci velileri katıldı.
Etkinlik sonunda, Vali Aktaş ve Başkan Seçen, programı hazırlayan minik öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.
Türkiye,Yerli Malı,23 Nisan
13 Aralık 2018 Perşembe 10:07