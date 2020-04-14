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Anaokulu öğrencisi kumbarasındaki parayı bağışladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anaokulu giden 6 yaşındaki Ahmet Zengin bağış yapan diğer çocuklardan etkilenerek kumbarasında biriktirdiği 179 lira 50 kuruşunu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:02
Anaokulu öğrencisi kumbarasındaki parayı bağışladı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anaokulu giden 6 yaşındaki Ahmet Zengin bağış yapan diğer çocuklardan etkilenerek kumbarasında biriktirdiği 179 lira 50 kuruşunu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Minik Ahmet, bağışı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubuna yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anaokulu öğrencisi olan 6 yaşındaki Ahmet Zengin isimli çocuk televizyonda izlediği bir haberden etkilenerek babasına, "Baba bende kumbaramda biriktirdiği paralarımı bağışlamak istiyorum, yeter ki okullarımız açılsın" demesi üzerine ilçede marangozluk yapan baba Abdullah Zengin, bunun üzerine kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi de Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesindeki Zengin ailesine evine giderek bağışı teslim aldı.

Baba Abdullah Zengin, "Akşam televizyonda haberleri izliyorduk. Bir çocuk Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarasındaki parasını bağışlamış. Oğlum bu haberi görünce 'bende bağışlamak istiyorum' dedi, bizde sizi aradık" dedi.

Kumbarasını görevliye teslim eden 6 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ahmet Zengin de, "Bu virüs bitsin, hastalarımız iyi olsun, bu virüs gitsin ve bizde okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek duygularını dile getirdi.

Ahmet'in kumbarasını teslim alan görevli bankaya açtırdığı kumbaradan çıkan 179 lira 50 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına yatırdı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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