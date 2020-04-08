Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yemek ikramı

Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmen ve öğrenci velileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar için yemek hazırlattı.

08.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:45
Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yemek ikramı
Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmen ve öğrenci velileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar için yemek hazırlattı.

Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgının önlenmesinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanları için Türkiye tek yürek oldu. Bu çerçevede sağlık çalışanları için Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmen ve öğrenci velileri yemek hazırlattı. Paketler halinde hastanelere gönderilen yemekleri alan sağlık çalışanları okul yönetimine ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Hilal Karaer,yaptığı açıklamada, kendilerinin evde kalırken sağlık çalışanlarının hastanelerde Kovid-19 karşı mücadele verdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarına bir nebzede olsun destek olmak için böyle bir faaliyet yapmak istediklerini ifade eden Karaer; "Okul öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize böyle bir şey yapmak istediğimizi söyledik. Herkes kendince içinden geldiği şekilde desteğini gösterdi. Bizlerde sağlık çalışanlarımız için yemek hazırlattık ve gönderdik. Sağlık çalışanları biz evde kalırken bizim için hastanede mücadele veriyorlar. Sağlık çalışanlarının kıymeti sadece bu günlerde değil her zaman bilinmelidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ahmet Kızılkaya, Afyon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yemek ikramı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi Haberler
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 çocuk öldü, yakınları kaza yerinde ağladı (2) - Haber 15:18: Siyasi partilerden Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için taziye mesajı - Haber 15:18: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber 15:17: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 15:17: Nissibi Köprüsü'nde koronavirüs denetimi - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber