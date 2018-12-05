Anaokulu ve Kreşlerden Etso Başkanı Keleş'e Ziyaret

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesindeki özel anaokulları ve kreşlerin yöneticileri, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş
'i ziyaret etti.
Ziyarette yöneticiler adına konuşan İsmail Demirel
, resmi şartları yerine getirmeye çalışan özel anaokulu ve kreşlerin ilçe genelinde haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi.
"Karşımızda haksız rekabet eden, dernek çatısı altında yasal izni olmayan, belediyeden iş yeri ruhsatı, ya da dernek okuma odası olarak alınmış ruhsatlarla çalışan kreşler var." diyen Demirel, resmi kurumlara konu ile ilgili şikayette bulunduklarını belirtti.
Keleş de özel anaokulu ve kreşlerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Zonguldak,Arslan Keleş
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:44