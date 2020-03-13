Anaokulu ve lise öğrencilerinden İstiklal Marşı klibi
Amasya'da anaokulu ve lise öğrencileri, çekilen klipte İstiklal Marşı'nı birlikte seslendirdiler.
13.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:05
Amasya 'da anaokulu ve lise öğrencileri, çekilen klipte İstiklal Marşı'nı birlikte seslendirdiler.
Vedia Zeren Anaokulu ile Alptekin Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Benimle Marşımı Söyler misin?' adlı çalışmayla kabul edilişinin 99. yıldönümünde İstiklal Marşı'nı seslendirerek birlik ve beraberlik örneği sergilediler.
Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü. - AMASYA
Vedia Zeren Anaokulu ile Alptekin Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Benimle Marşımı Söyler misin?' adlı çalışmayla kabul edilişinin 99. yıldönümünde İstiklal Marşı'nı seslendirerek birlik ve beraberlik örneği sergilediler.
Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Vedia Zeren Anaokulu, Amasya, Güncel
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