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Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladıkları ve kaba davrandıkları belirlenen 2 öğretmen hakkında, idari inceleme başlatıldı.

02.10.2019 00:10

İlçede hizmet veren özel anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerinin, annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine, veliler okula gitti.

ŞİDDET GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A.'nın, çocuklara fiziksel şiddete varacak derecede kaba davrandığını fark etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı.

Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı

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