Anaokulunda Faciadan Dönüldü

Bursa
'da bir sanat merkezinin camlarını silmek için kullanılan sepetli vinç devrildi. Vincin merdiveni anaokulunun bahçesine düşerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler
Mahallesi'nde Halil İnalcık
Bilim Sanat Merkezi'nin camlarını silmek için kullanılan sepetli vinç, bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Vincin sepeti ve merdiveni Beşevler Ana Okulu'nun bahçesine düştü. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda faciadan dönüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yan yatan vinç ise başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Halil İnalcık, Merkez, Beşevler, Bursa, Güncel
Kaynak: İHA