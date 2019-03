Anap Genel Başkanı Çelebi, Binali Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Kaynak: AA

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederken, "Binali Bey'in ofisine gelerek sahada aldığımız duyumları kendisine aktardık. İnşallah bizim Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da bayağı bir oy farkıyla seçimi alacağını görüyoruz. Biz de sonuna kadar bu davaya sahip çıkıyoruz." dedi.Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul'daki teşkilat üyeleriyle birlikte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Görüşme, Yıldırım'ın Levent'te bir oteldeki çalışma ofisindeki basına kapalı gerçekleşti.Çelebi, görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunurken, 31 Mart yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nin Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini söyledi.Binali Yıldırım'ın Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden biri olduğuna vurgu yapan Çelebi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a ne denli önem verdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un ehil ellere teslim ettiğini dile getirdi.Yıldırım'ın sempatikliği, uzlaşmacı ve kucaklayıcı kişiliğiyle en kritik, en stresli ve en zorlu dönemlerde başarıyla görev aldığını aktaran Çelebi, dünyadaki en büyük 10 projeden 6'sında Binali Yıldırım'ın imzasının bulunduğunu dile getirdi.Yıldırım'ın İstanbul'un sorunlarına ve çözüm önerilerine hakim olduğunu vurgulayan Çelebi, Yıldırım'ın "büyük proje insanı" olduğunu kaydetti."Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da seçimi alacağını görüyoruz"Çelebi, ziyarete ilişkin, "Binali Bey'in ofisine gelerek sahada aldığımız duyumları kendisine aktardık. İnşallah bizim Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da bayağı bir oy farkıyla seçimi alacağını görüyoruz. Biz de sonuna kadar bu davaya sahip çıkıyoruz." dedi.Anavatan Partisi olarak 1989'da benzer süreçten geçtiklerini anlatan Çelebi, "Biz 89'da Anavatan Partisi olarak damdan düştük, ayağımız kırıldı, biz bu şeylerin ne getirdiğini, Türkiye'ye, büyükşehirlerimize ne büyük faturalar getirdiğini o zaman gördük, yaşadık. Milletimiz de bunu yaşadı. Rahmetli Özal 89'da insanları uyardı ama uyardığı her şeyin faturasını özellikle İstanbul; çöp deryası, çamur deryası, çöp dağları, çukurlar, susuzluk, hastane kuyrukları derken, İstanbul 89'dan 94'e Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı olduğu döneme kadar, hakikaten belediyeler 'anarşist' diye Özal'ın tabir ettiği kesimler tarafından dolduruldu. İnsanlar hizmet alamadı." diye konuştu."Türkiye'yi tekrar karanlık dehlizlere düşürmek istemiyoruz"1989-1994 yıllarında Türkiye'de belediyecilik tarihinin en sıkıntılı döneminin yaşandığının altını çizen Çelebi, "Belediyecilik tarihinin en sıkıntılı dönemi yaşandı. İnşallah onlardan milletimiz ders aldı. Muhalefet 89'da bizi örneklemeye çalışsa da vatandaş bunu tutmadı. Binali Yıldırım'ın da o vizyoner kişiliğiyle, proje adamı olma özelliğiyle de bu kara bulutların hepsi dağıtıldı." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'na desteğin her geçen gün arttığına dikkati çeken Çelebi, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın galip geleceğine inandığını ifade etti.Çelebi, "Ben ciddi bir yol kazası olacağını zannetmiyorum. Karşı tarafta çok karanlık ilişkiler var. Türkiye'yi tekrar karanlık dehlizlere düşürmek istemiyoruz." dedi.CHP ve HDP'nin vatandaşa dönük projesinin bulunmadığını savunan Çelebi, şöyle konuştu:"O kadar 5 bilinmeyenli gruplar bir araya geldi ki Türkiye'nin tamamen aleyhine olan sonuçlar doğurabilecek bir yapılanma. Hiçbir projeleri yok, hiçbir çözümleri yok. Sadece kendilerini Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden bir oyun oynamaya itiyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin, gerisi ne olursa olsun, bizim böyle bir derdimiz yok. Türkiye bir istikrar yakaladı. Bunu yerel yönetimlerle de taçlandırmak, devam ettirmek lazım. Özellikle üç büyük şehrimizde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti çok ciddi adaylarla yarışa girdi. Bu yarışın sonunda da inşallah Cumhur İttifakı galip gelecek."İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçim sürecisine değinen Çelebi, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın farklı kazanacağını, Ankara'da Özhaseki'nin öne geçtiğini, İzmir'de ise makasın her geçen gün kapandığının görüldüğünü söyledi.Turgut Özal ve Anavatan Partisi sevdalılarına çağrıAnavatan Partisi'nin Türkiye'nin 20 yılına etki etmiş bir parti olduğuna işaret eden Çelebi, şöyle devam etti:"Turgut Özal sevdalılarına, Anavatan Partisi sevdalılarına burdan çağrım var, lütfen sandığa gidelim. Özal'ın partisine, Özal'ın evlatlarına, Özal'ın felsefesini takip eden insanlara yakışan da devletin istikrarına, devletin bekasına sahip çıkmaktır. Muhalefet bazen bekayı ucuza alıyor, hafife alıyor ama Türkiye ciddi bir beka sorunu yaşıyor. Bölgemiz bir ateş çemberinde, 27 Nisan e-muhtırası, 6-7 Ekim olayları, Gezi olayları, akabinde 15 Temmuz gibi Cumhuriyet tarihinin en garabet isyan kalkışması, devlete darbe kalkışması... Bunlarla yıkamadıklarını şimdi ekonomik yaptırımlarla, dolarla, avroyla, patlıcanla, soğanla ekonomik saldırılarını hayata geçirmek istiyorlar. Milletimiz oynanan oyunların farkında.""'Milletin adamı' vasfını alan insanlara yaşarken sahip çıkmak lazım"Çelebi, özellikle gençleri sandığa sahip çıkmaya davet ederken, "Sandığa gitmemek Türkiye üzerinde oynanan oyunlara çanak tutmaktır. Onlara teslim olmaktır. Gençler yarınlar sizlerin. Biz siyasiler, sizlere daha iyi bir gelecek yaşatmak için uğraşıyoruz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın. Cumhurbaşkanımız dünyada emsali görülmedik omurgalı bir duruşun, bir mücadelenin içerisinde. Biz geçmişte Menderes'te o yanılgıya düştük, astılar. Bizim de kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız rahmetli Özal'ı asamadılar ama ben zehirlediklerine inanıyorum. Onlara sahip çıkamadık, bu ülkeye, 'milletin adamı' vasfını alan insanlara yaşarken sahip çıkmak lazım. Değeri yaşarken vermek lazım." ifadelerine yer verdi.Çelebi, şunları kaydetti:"Bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Sıkıntılarımız var ama dünyada sınırları olmayan tek millet Türk milletidir. Bizden umut bekleyen, bizden medet bekleyen bir coğrafyamız var, İslam alemi var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorunda. Güçlü olmanın yolu da 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek olarak, devletin bekası, milletin huzuru ve refahı yönünde saf tutarak biz Anavatan Partisi bir tavır almak zorundaydık; ya illete, zillete kanacaktık, Türkiye'nin istikrarına darbe vuracaktık, veya devletin yanında duracaktık. Bize yakışan devletimizin yanında durmak. Biz sonuna kadar da 31 Mart akşamına kadar, zafer neticesini alana kadar tüm teşkilatlarımızı Anavatan Partisi'ne gönül verenleri görevli addediyorum. Lütfen devletimize, milletimize sahip çıkalım. Sandığa gidelim ve hem genelde hem yerelde istikrarın sürmesi için de her türlü mücadeleyi, gayreti gösterelim."