ANASAM'dan "Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi"...
Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) 2019 yılında yaptığı faaliyetlere yeni yılda da devam ediyor.
10.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:37
Türkiye 'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) 2019 yılında yaptığı faaliyetlere yeni yılda da devam ediyor.
Düzenlenen söyleşilerin 5'incisi olan "Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi" başlıklı söyleşinin konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde, gerçekleşen söyleşide geçmişten bugüne Türkiye'nin kendi içinde ve uluslararası alanda geliştirdiği sosyal politikalar ve siyasal gelişmeler konuşuldu. Bu doğrultuda, dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan ırkçı ve İslam karşıtı eylemler hakkında düşüncelerini dile getiren Dr. Murat Yılmaz, iç savaş mağduru göçmenlerin durumlarını ve Batılı ülkelerin yaklaşımını değerlendirdi.
"Devletler arasındaki çatışmalar artık medeniyet ve kültür ekseninde gerçekleşecek"
Samuel P. Huntington tarafından ortaya atılan "Medeniyetler Çatışması" tezinin güncel gelişmelerle birlikte tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Farklı din ve kimlikten insanların son dönemlerde meydana gelen çatışmaların içerisinde yer alması, medeniyet çatışması tezinin yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz coğrafyalardaki çatışmalar, bu tezin üzerinden tekrar geçilmesi gerektiğini gösterdi. Geleceği değerlendirmemiz gerekirse, devletler arasındaki çatışmalar artık medeniyet ve kültür ekseninde gerçekleşecek. Hatta bazı ülkelerin iç işlerinde bile bu çatışmalar yaşanacak. Dünya buna göre şekillenecek ve bu tez güncel gelişmelerle yine gündeme gelecek" dedi.
Söyleşi sonrasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, katılımından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz'a plaket takdim etti. Ayrıca etkinliğe katılan tüm kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi. - ESKİŞEHİR
Düzenlenen söyleşilerin 5'incisi olan "Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi" başlıklı söyleşinin konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde, gerçekleşen söyleşide geçmişten bugüne Türkiye'nin kendi içinde ve uluslararası alanda geliştirdiği sosyal politikalar ve siyasal gelişmeler konuşuldu. Bu doğrultuda, dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan ırkçı ve İslam karşıtı eylemler hakkında düşüncelerini dile getiren Dr. Murat Yılmaz, iç savaş mağduru göçmenlerin durumlarını ve Batılı ülkelerin yaklaşımını değerlendirdi.
"Devletler arasındaki çatışmalar artık medeniyet ve kültür ekseninde gerçekleşecek"
Samuel P. Huntington tarafından ortaya atılan "Medeniyetler Çatışması" tezinin güncel gelişmelerle birlikte tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "Farklı din ve kimlikten insanların son dönemlerde meydana gelen çatışmaların içerisinde yer alması, medeniyet çatışması tezinin yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz coğrafyalardaki çatışmalar, bu tezin üzerinden tekrar geçilmesi gerektiğini gösterdi. Geleceği değerlendirmemiz gerekirse, devletler arasındaki çatışmalar artık medeniyet ve kültür ekseninde gerçekleşecek. Hatta bazı ülkelerin iç işlerinde bile bu çatışmalar yaşanacak. Dünya buna göre şekillenecek ve bu tez güncel gelişmelerle yine gündeme gelecek" dedi.
Söyleşi sonrasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, katılımından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz'a plaket takdim etti. Ayrıca etkinliğe katılan tüm kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :ANASAM'dan "Güncel Gelişmeler Işığında Medeniyetler Çatışması Tezinin Yeniden Değerlendirilmesi"...
Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Murat Yılmaz, Türkiye, Güncel
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