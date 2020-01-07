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ANASAM'ın terör örgütleri mücadelesi

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) 2019 yılında yaptığı birçok faaliyetlere yeni yılda da tüm hızıyla devam etmeyi planlıyor.

07.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:20 ANASAM'ın terör örgütleri mücadelesi
'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) 2019 yılında yaptığı birçok faaliyetlere yeni yılda da tüm hızıyla devam etmeyi planlıyor.

Türkiye'nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan birçok araştırma ve yayınla önemli işlere imza atan ANASAM, ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Farklı dillerde yaptığı infografik çalışmalarıyla yazılı ve görsel medyada paylaşımlarda bulunan merkez, global bir anlayışla Türkiye'yi ilgilendiren konular hakkında araştırmalar yapıyor. ANASAM bünyesinde 2019 yılı kasım ayında ilk sayısı çıkarılan ve yılda 3 kez dijital-yazılı ortamda yayınlanması planlanan "Anadolu Strateji Dergisi" ile Türkiye'nin tarihsel süreçte yaşadığı önemli olaylar hakkında incelemeleri de kamuoyunun ilgisine sunuluyor. Alanında uzman birçok isimle birlikte, 'Ekonomi Güvenliği', 'Dijitalleşme ve İnsan' ve 'Terör Örgütü PKK'nın Dünü, Bugünü, Yarını' gibi konuların ele alındığı söyleşi günleri düzenleyen ANASAM, bilimsel araştırmalar konusunda da özverili çalışmalar gerçekleştiriyor.

FETÖ/PDY'nin Mali Kaynak Yapılanması (Terörizmin Finansman Yapısında Yaşanan Dönüşüm Bağlamında Bir Radikalleşme Örneği) başlıklı 57 sayfalık raporu yayınlayarak terör örgütlerine karşı mücadeleye destek veren Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, bir diğer terör örgütü PKK'nın kirli emellerine ışık tutmak için 8 dile çevrilen 43 sayfalık infografik gibi çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

"ANASAM, küresel ve bölgesel çaptaki gelişmeleri değerlendirme ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir"

2020 yılı içerisinde söyleşi ve panellere hız kesmeden devam etmeyi planladıklarını ifade eden Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren meselelere ışık tutmayı hedefleyen bu merkezin Anadolu Üniversitesi'nden dünyaya açıldığını belirtti. ANASAM'ın yeniden yapılanma süreci ile çok daha önemli işlere imza atacağı noktasına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan, "Küreselleşen dünyada toplumların refahını artırmak için sadece ülke sınırları içerisinde yaşanan gelişmelerin analiz edilmesinin yeterli olmadığı aşikardır. Türkiye'de ve dünyada stratejik öneme sahip gelişmelerin değerlendirilmesi, ülkelerin, küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerinin analiz edilmesi ve iş birliği olanaklarının araştırılması gerekmektedir. ANASAM, bu gereklilik kapsamında 2019 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecine girmiş ve çalışmalarına başlamıştır. ANASAM, küresel ve bölgesel çaptaki gelişmeleri değerlendirme ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geniş yayın ve bilimsel toplantılar ile akademik çevrelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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