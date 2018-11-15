Anasınıfı Öğrencilerinden İtfaiye Ziyareti

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesi Atatürk
İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti.
Atatürk İlkokulu anasınıflarının 58 öğrencisi öğretmenleri Yasemin Yeşilyurt
, Hacer Tuğrul, Merve Yıldız eşliğinde itfaiyeyi ziyaret etti. İtfaiye
yetkilileri tarafından minik öğrencilere itfaiye binası gezdirilerek itfaiyenin çalışma prensipleri anlatıldı.
İtfaiye personeli yangın ihbarında nasıl hazırlandıklarını ve yangına nasıl müdahale ettikleri hakkında küçük öğrencileri bilgilendirirken, olası yangın anlarında yapmaları gerekenleri anlattılar.
Daha sonra itfaiye ekipleri öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sandıklı,Afyonkarahisar,İtfaiye
15 Kasım 2018 Perşembe 14:09