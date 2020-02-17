Haberler » kultur-sanat » Anasınıfı öğrencilerinden Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Haberler

Anasınıfı öğrencilerinden Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Mardin'in Midyat ilçesindeki İstiklal İlkokulu anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

17.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:42Anasınıfı öğrencilerinden Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
'in ilçesindeki İstiklal İlkokulu anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'nın Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle ziyaret ettiği okullardan İstiklal İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin Emniyet Müdürlüğü binasını gezme isteği yerine getirildi.
Bostancı minik öğrencileri makamına davet etti.
Okul müdürü Serkan Yıldırım ve anasınıfı öğretmeni Halime Bulut eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Emniyet Müdürü Bostancı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polislerin görevleri hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.
Öğrenciler daha sonra Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde ziyaret etti.
Öğrencilere burada çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.
Daha sonra öğrencilerle polisler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, polislere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:47:46