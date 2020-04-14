Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağış

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:41
Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağış

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesi 37 numarada yaşayan anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, televizyonda izlediği, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasıyla ilgili haberden etkilendi. Ahmet Zengin, marangoz olan babası 45 yaşındaki Abdullah Zengin'e, kumbarasında biriken parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Abdullah Zengin, bunun üzerine Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi eve gelerek, açılan kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu kayıt altına alarak makbuz verdi.

Baba Abdullah Zengin, "Akşam televizyonda haberleri izliyorduk. Bir çocuk Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbarasındaki parasını bağışlamış. Oğlum bu haberi görünce, 'Ben de bağışlamak istiyorum' dedi" diye konuştu. Ahmet Zengin ise, "Hastalarımız iyi olsun. Bu virüs gitsin. Okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Alaşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Anasınıfı öğrencisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' için bağış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Sivas Valisi Ayhan: 67 hastamız taburcu oldu, 2 vefatımız var - Haber 15:22: Malzeme Altıeylül'den üretim vatandaştan - Haber 15:22: Malezya'dan ASEAN ülkelerine "ortak ekonomik istikrar paketi" çağrısı - Haber 15:22: Yozgat Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle çalışanlarına brüt 700 lira ek ödeme yapacak - Haber 15:22: PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle 1 işçi öldü - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler