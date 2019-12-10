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Anastasiadis: Türkiye'nin planlarına karşı zaruri önlemleri alıyoruz

Türkiye ile Libya arasında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunda varılan mutabakat Güney Kıbrıs'ta krize neden oldu.

10.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:08Anastasiadis: Türkiye'nin planlarına karşı zaruri önlemleri alıyoruz

ile arasında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunda varılan mutabakat Güney Kıbrıs'ta krize neden oldu. Muhalefet ve medya, Türkiye'nin 'meydan okumalarına' gerekli cevaplar verilmediği iddiasıyla Rum yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Rum yönetimi de, "Teyakkuzdayız, olayları yakından izliyoruz" açıklaması yaptı.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "Rica ederim ses tonları düşürülsün. Türkiye'nin istediği meydan okuma sürecini takip etmeyelim. Tabii Türkiye'nin planlarına karşı, göz ardı edilmeksizin, uluslararası meşruiyet çerçevesinde gerekli ve zaruri önlemler alınıyor" dedi.

ÇATIŞMA ENDİŞESİ SORULDU

Rum Sözcü  Kiriakos Kusios da, gazetecilerin Türkiye ile bir çatışma olur mu yönündeki sorularına, "Çok yakında gelişmeler olacak ve açıklanacaklar. Türkiye ile bir çatışma olmayacak" cevabını verdi.

Halka itidal çağrısında bulunan Rum Sözcü Vekili  Panayotis Sendonas ise, Rum Yönetimi'nin teyakkuz halinde bulunduğunu ve cereyan edenleri yakından izlediğini söyledi.

Sendonas "Gerek Yunan hükümetiyle, gerek Avrupalı ortaklarımızla sürekli istişare ve temas içerisindeyiz. Hükümet tantana çıkarmadan ve etki yaratma hareketlerinde bulunmadan tedbirler araştırıyor ve alıyor" ifadelerini kullandı.



Güney Kıbrıs, Türkiye, Libya, MEB, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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