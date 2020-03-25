Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Anastasiya'yı gömmek için yer aramış - Haberler

Anastasiya'yı gömmek için yer aramış

ANTALYA'da para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir yere gömdüğü ortaya çıktı.

25.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:03
Anastasiya'yı gömmek için yer aramış

ANTALYA'da para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir yere gömdüğü ortaya çıktı. Lise öğretmeni Özgür, polise verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Burnundan kan geldiği görünce teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak, kurtaramadım. Bunun üzerine gömmek için önce Lara'ya ormanlık alana götürdüm. Beğenmediğim için Isparta yolu üzerine götürüp, gömdüm" dedi.

Antalya 'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten A.D. polise kayıp ihbarında bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince araştırma başlatıldı. Ekipler, genç kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaybolan kadının en son 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. MOBESE kameraları görüntüsü gösterilince suçunu itiraf etti.

Şüpheli Ahmet Oğuz Özgür, 9 Mart Pazartesi sabahı saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında, Anastasiya Yazerskaya'nın burun kısmından kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını ancak kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını söyledi. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyleyen Ahmet Oğuz Özgür'ün ifadesi sonrasında bölgede arama yapan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Anastasiya Yazerskaya'nın cesedini toprağa gömülü olarak buldu.

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisteki ifadesinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gece yarısı cezaevine götürülen Ahmet Oğuz Özgür, "Ben bir eğitimciyim. Cezaevinde ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Oğuz, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Bağışıklığınızı zencefil mucizesiyle güçlendirin - Haber 14:48: MUĞLA Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti - Haber 14:47: Ege Üniversitesine korona virüsü testi için yetki - Haber 14:47: Milli güreşçiler "evde kal" çağrısı yaptı - Haber 14:46: 600 aileyi evde ziyaret ederek, destek paralarını dağıttılar - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler