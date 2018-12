Anatoli Ürünleri Artık Jumbo Mağazalarında

06 Aralık 2018 Perşembe 17:40



06 Aralık 2018 Perşembe 17:40

Anatoli ürünlerine artık belirli Jumbo mağazalarından da ulaşılabilecek. Anatoli markasının kurucusu ve kreatif direktörü Beyhan Bağış, "Anatoli severler Jumbo'nun seçili mağazalarında artık Anatoli koleksiyonlarına ulaşabilecek" dedi.Jumboyla yapılan iş birliği sonucunda Anatoli ürünleri belirli Jumbo mağazalarında satılacak. Bir AVM'de gerçekleşen Jumbo mağazasıyla yapılan iş birliğinin lansmanına katılan Anatoli markasının kurucusu ve kreatif direktörü Beyhan Bağış, "Endüstriyel kapsamda metalle, camla, porselenle ürettiğimiz farklı malzemeleri bir araya getirdiğimiz ve bu kültürde ikram ve hediyeleşme kültürümüzü yansıtan koleksiyonlarımız var" ifadelerini kullandı."Bu sinerji ve işbirliği bence 2019 yılında daha da çok konuşulacak" diyen Bağış, şöyle devam etti:"Kendi mağazalarımızda satılmasının yanı sıra son dönemde Jumboy'la birlikte çok güzel bir iş birliğine imza attık. Anatoli severler Jumbo'nun seçili mağazalarında artık Anatoli koleksiyonlarına ulaşabilecek. Bu bizim için çok gurur verici bir iş birliği oldu. Biz her ne kadar 8 senedir endüstriyel tasarımda iddialı bir marka olsak da, 1947de kurulan Jumbo da uzun yıllardır sayısız tasarım ödülüne imza atmış ve kazanmış çok kıymetli bir markamız. Dolayısıyla bu sinerji ve işbirliği bence 2019 yılında daha da çok konuşulacak.""Marka iş birlikleri olsun, farklı platformlarda farklı iş birlikleri olsun, bunları sahiplenip daha da çoğaltmamız gerekiyor"Yapılan iş birliğinin gelişerek, büyüyerek, bereketli bir şekilde devam edeceğini belirten Bağış, "Gençliğimizde çok fazla çelik, porselen ya da cam üzerine Türk markası yoktu. Üretimde Türkiye her zaman çok güçlü, sanayimiz her zaman çok güçlü ama tasarım dendiğinde akla gelen çok az markadan bir tanesiydi Jumbo. Hala daha o değerini koruyor. 1947'den 2018'e kadar bunu sürdürmek çok kolay bir şey değil. Başarı bazen kolay ya da hızlı gelebiliyor ama sürdürülebilir başarı bence çok saygı duyulması gereken ve ülke olarak da sahiplenmemiz gereken bir değer. Bu sürdürülebilir başarı çerçevesinde endüstriyel tasarı anlamında onların da takdiriyle böyle bir iş birliğine başladık. İnşallah gelişerek, büyüyerek, bereketli bir şekilde devam edecek. Marka iş birlikleri olsun, farklı platformlarda farklı iş birlikleri olsun, bunları sahiplenip daha da çoğaltmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Anatoli ürünlerinin Jumbo mağazasında da satışa sunulmasının tanıtım lansmanına Avrupa Birliği ve eski Devlet Bakanı Egemen Bağış ve AK Parti Kayseri Taner Yıldız da katılarak mağazayı gezdiler. - ANKARA