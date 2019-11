Anavarza Bal'a Uluslararası Kristal Lezzet Ödülü

Anavarza Bal'ın çiçek balı, Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından yapılan 2019 yılı değerlendirmesinde en üst seviye lezzeti ifade eden 3 yıldızı, 3 yıl üst üste elde ederek Kristal Lezzet Ödülü'nü (Crystal Taste Award) almaya hak kazandı. Brüksel Merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) 2005 yılından bu yana her sene düzenlediği lezzet değerlendirmesinin 2019 yılı sonuçlarını açıkladı. Michelin yıldızlı şeflerin de jüride yer aldığı 200 uzman tarafından yapılan kör tadım testleriyle bu sene 15 binden fazla lezzet değerlendirildi ve 1885 ürün sertifika almaya hak kazandı. Türkiye 'yi dünya lezzetleri arasında temsil eden Anavarza Bal ise çiçek balıyla bu sene üst üste 3'üncü kez en üst lezzet puanı olan 3 yıldız kazanarak Kristal Lezzet Ödülü'ne (Crystal Taste Award) layık görüldü.Dünya genelinde sadece 79 ürün Kristal Tat Ödülü almaya hak kazandıDünyanın en lezzetli ürünlerini duyusal analiz yöntemiyle belirleyen Uluslararası Tat Enstitüsü, Üstün Lezzet Ödülü'nü verirken ürünleri üç farklı yıldız ile ödüllendiriyor. En üst seviye lezzeti ifade eden 3 yıldızı üst üste 3 sene kazanan ürünlere ise Kristal Kristal Tat Ödülü veriliyor. Bu sene dünyada yalnızca 79 ürüne verilen bu büyük ödülü ise Türkiye'den ilk defa kazanan markanın Anavarza Bal olduğu belirtildi."Balımızın uluslararası bir marka olduğu tescillendi"Türkiye'nin en çok bal hasadının yapıldığı Adana'nın Kozan ilçesinden doğan lezzetlerinin tüm dünya tarafından onaylandığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen şunları aktardı: "Anavarza Bal, Türkiye'nin zengin çiçek florasına sahip ballarından biri olarak, Anavarza Tat Kurulu sayesinde farklılaşarak uluslararası bir marka olmayı başardı."Anavarza Bal'ın kendi bünyesinde bulunan duyusal analiz konusunda uzman kişilerden kurulan Anavarza Tat Kurulu hakkında detaylara yer veren Can Sezen, "Arıcılarımızdan bal toplarken ballarımız Tat Kurulu tarafından duyusal analize tabii tutuluyor. Bu kurul üstün lezzeti yakalamak için birbirinden güzel kokulu çiçeklerden elde edilen balları harmanlayarak üstün Anavarza lezzetini ortaya çıkarıyor. Bu ödül için tüm çalışma arkadaşlarımı özellikle de Tat Kurulu'muzu tebrik ediyorum." dedi. - İSTANBUL