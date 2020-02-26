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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

26.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:04Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi KKTC'de ziyaretlerde bulundu
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.
Çelebi ve beraberindeki heyet ilk olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarı ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nı ziyaret etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Çelebi, beraberindeki heyet ile Girne'deki Karaoğlanoğlu Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.
Temaslarına ilişkin yazılı açıklama yapan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Kıbrıs'ın önemini ve değerini bildiklerini belirterek KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılı olduğunu anımsattı.
Anavatan Partisinin de 1983'te kurulduğunu aktaran Çelebi, "40'ncı yılımızı beraber kutlayacağız." ifadesini kullandı.
Çelebi, Anavatan Partisinin kurucusu 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın Kıbrıs konusundaki çözüm arzusunun, bugün kendilerinin de yol haritası olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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