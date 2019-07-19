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Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, şarkıcı Atilla Taş'ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi. Ünlü şarkıcı, 14 ay cezaevinde kalmasının ardından serbest kalıp tekrar tutuklanmıştı.

19.07.2019 17:50

Şarkıcı Atilla Taş, 'FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan yargılandığı davada tutuklanarak, 14 ay cezaevinde kalmıştı. Şarkıcı 9 Kasım 2018'de tahliye edildi ancak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi, Taş'ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi.

"BENİM SUÇUM OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

Kararı Twitter hesabından duyuran Taş, "Anayasa Mahkemesi bugün hakkımda verdiği bir kararla, tahliye olduğum halde keyfi olarak yeniden tutuklanmama, hak ihlali kararı vermiş. Bir gün masumiyetimin anlaşılacağını biliyordum. Açıklamalı kararda da tweet ve yazılarımdan başka suçum olmadığı görülüyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi
Anayasa Mahkemesi, Magazin, Güncel

YORUMLAR (2)
ALİ AGA: Sen git bi pensilvanyayı falan dolaş gelme mümkünse
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BEŞİKTAŞŞ: bu adamda kara listeden bi çıkamadı gitti
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