Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yıldırım; "Bireysel Başvuruların Sayısının Çok Olma Sebebi...

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:23

Maltepe Üniversitesi ve Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Anayasa Yargısı ve Hukuk Düzeni" konulu Konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, "2018 için yaklaşık gelen başvuruların neredeyse yüzde 85'i şu ana kadar sonuçlandırılmış durumda" dedi.Maltepe Üniversitesi ve Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Anayasa Yargısı ve Hukuk Düzeni" konulu konferans gerçekleşti. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu konferansta konuşan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, mahkemeye gelen bireysel başvurular hakkında rakamsal bilgiler aktardı. Yıldırım; "2012'den bu yana gelen başvuru sayısı 206 bin. Bu 206 bin başvurudan 66 bini sonuçlandı. Yaklaşık 40 bin başvuru hala sonuçlandırılmayı bekliyor" diye konuştu. Bireysel başvuruların fazla olmasındaki sebebe değinen Yıldırım, "Bireysel başvuruların sayısının çok olma sebebinin ana nedenlerinden biri vatandaşın, yargıtayın veya danıştayın verdiği kararı beğenmemesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı."2018 için gelen başvuruların yüzde 85'i kadar sonuçlandırılmış durumda"Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuruları rakamsal olarak açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, "Mahkemenin iptal, itiraz dava sayısı yılda 150-200 civarında değişmekte. Şu an mahkemenin vaktinin önemli bir bölümünü bireysel başvurular almakta. 2012'den bu yana gelen başvuru sayısı 206 bin. Bu 206 bin başvurudan 66 bini sonuçlandı. Yaklaşık 40 bin başvuru hala sonuçlandırılmayı bekliyor. Bu oranın bu kadar yüksek olmasında darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayların, olağanüstü hal dönemi uygulamalarının etkisi büyük. 2016 yılında 80 bin civarında bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 16 bin tanesi ancak sonuçlandırabildi. Şu anki iş yükünün önemli bir kısmı o yıla ait. Mahkemenin bunları değerlendirme hızında artış var. 2018 için yaklaşık gelen başvuruların neredeyse yüzde 85'i şu ana kadar sonuçlandırılmış durumda. En geç 2 sene içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular -istisnalar dışında- bir yıl içerisinde sonuçlandırılabileceğini tahmin ediyorum. 66 bin sonuçlanan kararından çıkan ihlal sayısı 3 bine yakın. Bireysel başvuruların sayısının çok olma sebebinin ana nedenlerinden biri vatandaşın, yargıtayın veya danıştayın verdiği kararı beğenmemesinden kaynaklanıyor. "Bir de buraya başvurayım" zihniyetiyle Anayasa Mahkemesi'ne gelmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu."İfade özgürlüğüne yönelik sınırlamalarda dünya standartlarına uygun kararlar vermekte"Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü konusunda da bilgi aktaran Yıldırım, "İfade özgürlüğüne yönelik sınırlamalarda dünya standartlarına uygun kararlar vermekte. Bu konuda ancak açık ve net bir şekilde şiddet övgüsü, şiddete çağrı veya terör örgütü propagandası gibi görülebilecek konularda genellikle ifade özgürlüğü yaparken ihlal bulmamaktadır" dedi. - İSTANBUL