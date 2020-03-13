Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
13.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:42
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçilmiştir" - ANKARA
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel
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