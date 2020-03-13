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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

13.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:55
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçilmiştir"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel

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