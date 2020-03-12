Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi.
12.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:48
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı.
Seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya getirildi.
Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.
Özgeçmişi
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.
İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.
Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı.
Seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya getirildi.
Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.
Özgeçmişi
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.
İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.
Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.
Kaynak: AA
Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel
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