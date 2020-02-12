Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre, 7416 sayılı Yap-İşlet-Devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresinin iptal edilmesi istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AYM, aynı kararla, ilgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması isteminin de oy birliğiyle reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP grup başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresinin iptal edilmesini istemişti.

ÇED RAPORU GEÇEN AY ONAYLANDI

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aralık ayında askıya çıkarılan ÇED raporuyla ilgili nihai karar geçtiğimiz ay verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün onayladığını duyurmuştu. ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul'un yapım bedelinin 75 milyar lira olduğu ve yapım süresinin 7 yıl olduğu belirtilmişti.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projesi" olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.