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Anayasa Mahkemesi: Hapisteki eşlerin yüz yüze ve telefonla görüştürülmemesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla hapiste bulunan karı kocanın telefonda konuşmalarına ve yüz yüze görüşmelerine izin verilmemesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.

31.07.2019 13:36 Anayasa Mahkemesi: Hapisteki eşlerin yüz yüze ve telefonla görüştürülmemesi hak ihlali
Anayasa Mahkemesi 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla hapiste bulunan karı kocanın telefonda konuşmalarına ve yüz yüze görüşmelerine izin verilmemesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. AYM "Anayasada güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine" hükmetti.

Yüksek mahkeme olayda devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna vardı. Ancak mahkemenin kararı eşlerden biri tahliye olduktan sonra çıkınca ihlalin ortadan kaldırılması mümkün olmadı. 'FETÖ'den suçlanan kişi devletten tazminat talep etmediği için AYM tazminata hükmedemedi.
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Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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