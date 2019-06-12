Anayasa Mahkemesi önündeki açıklamaya polis müdahalesi



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında ölenlerin yakınları, yaralananlar ve avukatları, savcılığın bazı sorumlular hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararına karşı Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapmak istedi. Yolun karşısında açıklama yapılmasını isteyen polis gruba müdahale etti.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi. Dava, 3 Temmuz günü, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

SERTEL VE ATAY DA DESTEK VERDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatları, kazada sadece 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesine karşı bugün Ankara'ya gelerek Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Gruba, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay da destek verdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada Anayasa Mahkemesi önünde önlem alan polis, grubun açıklamasını yolun karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nın önünde yapmasını istedi. Buna karşı çıkan aileler, açıklamayı Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istediklerini söyledi. Bu sırada Milletvekili Sertel ile Atay, polis ile görüştü. Polis, Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapmaya başlayan gruba müdahale etti. Müdahale sırasında bir kişi fenalaştı.

'SUSMAYACAĞIZ'

Polis müdahalesi ile mahkemenin önünden uzaklaştırılan aileler basın açıklamasını parkın önünde yaptı. Tren kazasında annesini ve babasını kaybeden İsmail Kartal, "Kazada annemi, babamı kaybettim. Bunun hesabını sormayacağımı mı zannediyorsunuz? Sessiz kalabileceğimizi mi zannediyorsunuz? Milyonlarca insan bizi destekliyor. Susmayacağız, susturamayacaksınız" dedi. Grup üyelerinin Anayasa Mahkemesi önünde bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA