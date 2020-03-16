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Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020...

Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir.

16.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:48
Anayasa Mahkemesi:
Anayasa Mahkemesi: "Ülke çapında korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19.03.2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30.03.2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Güncel

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