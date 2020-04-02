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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.

02.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:00
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Yargıtay üyesi Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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