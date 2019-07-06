Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş kimdir?

Selahaddin Menteş, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi olarak atandı. 12 yıl bu görevde bulunacak Selahaddin Menteş'in hayatı merak ediliyor. İşte Selahaddin Menteş hayatı, biyografisi…

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Menteş, 3 Ekim 1970 tarihinde Malatya' da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Elazığ Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı. 1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI YAPTI

Menteş, 1995 Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan Hâkimi olarak atandı. Ardından Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır'da Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 yılında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında ise Ankara Adliyesine atandı.

BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

Selahaddin Menteş, 2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2017 - 2018 yılları arasında Müsteşar olarak çalıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Selahaddin Menteş, evli ve iki çocuk babasıdır.