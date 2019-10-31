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Anayasa Mahkemesinden OHAL tedbirlerine ilişkin 3 iptal kararı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere' ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı. İtiraz edilen 6 husustan 3'ü iptal edildi, diğerleri anayasaya uygun görüldü.

31.10.2019 15:22Anayasa Mahkemesinden OHAL tedbirlerine ilişkin 3 iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere' ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı.

Buna göre söz konusu kanunun "terör örgütleri üyeliği veya iltisakı bulunan kişilerin eşlerinin pasaportlarının iptal edilmesini", "kapatılan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin vakıf üniversitelerine ücret ödemesini" ve "kanun kapsamında alınan kararlar nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulamamasını" içeren maddeler iptal edildi.
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Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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