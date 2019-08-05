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Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına tepki

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

05.08.2019 23:12 Anayasa Mahkemesinin
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.
İSTE Rektörlüğünden yapılan açıklamada, sözde barış bildirisi adı altında terör eylemlerini meşru göstermeye çalışanların hak ihlaline uğradığına dair alınan Anayasa Mahkemesi kararının başta şehit ve gazi aileleri ile toplum vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devletimizin, halkımızın refahı, huzuru ve güvenliği için hukuk ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü haklı ve meşru mücadelesine ve müdafaasına karşı yayınlanan sözde barış bildirisinin 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığımızı ve bu kararın tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi ve böylelikle kamu ve toplum vicdanının ivedilikle rahatlatılması gerektiğini üniversite olarak talep etmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Anayasa Mahkemesi, İskenderun, Güncel

Kaynak: AA

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