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Anayurt raylı sistem hattı için önemli adım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı için İslam Kalkınma Bankası ile anlaşma imzalandı.

27.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:40Anayurt raylı sistem hattı için önemli adım
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı için İslam Kalkınma Bankası ile anlaşma imzalandı. Başkan Büyükkılıç, ihale sürecini tamamlayarak en kısa sürede Talas-Anayurt Hattı'nın yapımına başlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 35. oturumunda İslam Kalkınma Bankası ile ülkemizdeki farklı projeler için gerçekleştirilen imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışına katıldığı toplantıda imzalanan anlaşmalar kapsamında Talas-Anayurt raylı sistem hattı da yer aldı. İslam Kalkınma Bankası ve İller Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı için 30 milyon avro kredi sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası ile anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Talas Anayurt-Aşık Veysel Bulvarı Hattı'nın kredisi için tüm işlemlerin tamamlandığını belirtti. 5,8 kilometrelik hattın yapımı için ihale sürecini kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, hattın yapımına en kısa sürede başlanacağını kaydetti. - KAYSERİ

İslam Kalkınma Bankası, Memduh Büyükkılıç, İstanbul, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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