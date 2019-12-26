Ancelotti, Everton’la Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini düşünüyor

Avrupa’nın en başarılı antrenörlerinden İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, geçtiğimiz haftalarda Napoli’den kovulmuş ve Marco Silva’nın kovulmasının ardından Everton’ın yeni menajeri olmuştu.



60 yaşındaki Ancelotti, şu ana dek Milan, Chselsea, PSG, Real Madrid ve Bayern Münih gibi gerek bütçe gerek elde ettiği başarılar bakımından Avrupa’nın en iyi takımlarını çalıştırdı; o kulüplerde başta Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ve ulusal şampiyonluklar olmak üzere çok büyük başarılar elde etti.



Ancak İtalyan hocanın yeni takımı Everton’ın o kulüpler kadar yüksek kalibreli olmadığı kolayca söylenebilir. Premier League’de 15. sırada yer alan Merseyside kulübü, her ne kadar İnigltere’nin Büyük Altılı’sının hemen arkasındaki kulüp olarak kabul görse de an itibariyle o konumdan bir hayli uzakta. Everton, Şampiyonlar Ligi’nde yer almak içini 15. sırada yer aldıkları ligi ilk dörtte, UEFA Avrupa Ligi’nde yer almak için ise beşinci ya da altıncı bitirmeli.



Ancelotti’nin kısa vadede Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak gibi bir amacı yok. Ancak deneyimli teknik adam, uzun vadede bunun mümkün olduğunu düşünüyor.





“Şampiyonlar Ligi uzun vadedeki bir hedef. Hiçbir şey imkansız değil. Şu doğru, şu ana dek hep en üst düzey kulüpleri yönettim. PSG projesi iyi bir projeydi, burada da benzer bir proje var.”





Carlo Ancelotti, 2012/13 sezonunda, Paris kulübüne 19 yıl sonraki ilk lig şampiyonluğunu yaşatmış ve takımı Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale ulaştırmıştı.



Carlo, kulübün 52 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum inşa ediyor oluşu hakkında da görüşlerini paylaştı: “Kulübün böylesi bir stadyum inşa etmesi, başarıya ne kadar arzu duyduklarının açık bir göstergesi.





Günümüz futbolunda gelir elde etmek önemli. Yönetim yeni bir stadyum inşa ediyor, bu da demek oluyor ki daha fazla mücadeleci olmak istiyorlar. Benim için, yeni stadyum açılırken burada olmak çok güzel olur.”





İtalyan teknik adam, yeni kulübü Everton ile ilk maçına bugün Burnley karşısında çıkacak.

Kaynak: EuroSport.com