Haberler » Güncel » Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım - Haber

Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 174 öğrenciye bot, mont ve kitap yardımında bulundu.

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:38Anda Kardeşe Vefa Derneğinden Şemdinli'deki öğrencilere yardım
Anda Kardeşe Vefa Derneği, 'nin ilçesindeki 174 öğrenciye bot, mont ve kitap yardımında bulundu.
'dan gelen dernek üyeleri, ilçeye bağlı Boğazköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere bot, mont ve kitapları dağıtan dernek üyeleri, daha sonra düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Dernek üyesi ve yazar Suat Turgut da öğrencilerle söyleşi yaptı.
Dernek üyesi Kerem Erişen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014'te kurulan derneklerinin Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduğunu söyledi.
Erişen, bugün de Hakkari'deki öğrencilere yardımcı olmaya geldiklerini, onlara çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirtti.

Şemdinli, İstanbul, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:32:50