Haberler » Güncel » Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri'de hizmete açıldı - Haber

Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri'de hizmete açıldı

Kayseri'de Uzman Klinik Psikolog Şerife Aksoy Bolat ve Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy'un ortak olarak kurduğu 'Anda Psikolojik Danışma Merkezi' hizmete açıldı.

30.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:25Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri'de hizmete açıldı
'de Uzman Klinik Psikolog Şerife Aksoy ve Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy'un ortak olarak kurduğu 'Anda Psikolojik Danışma Merkezi' hizmete açıldı.

Alanlarında uzman olarak çalışan Psikolog Şerife Aksoy Bolat ve Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy'un Kayserili vatandaşlara psikoterapi ve danışma hizmeti verecekleri Anda Psikolojik Danışma Merkezi'nin açılışına yakınları ve Belediye Başkan Yardımcı Yakup Yüksel katıldı.

İnsanların sorunlarını çözmek için bir uzmandan destek almaları gerektiğini ve bunun için Kayserililere hizmet vereceklerini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Şerife Aksoy Bolat, "Anda Psikolojik Danışma Merkezi, yeni açılan bir merkez ama ben ve burada çalışanlar olarak yaklaşık 12 yıldır bu sektördeyiz ve ruh sağlığı hizmeti veriyoruz. Ben daha çok klinik alanda çalışıyorum. Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, depresif bozukluk gibi alanlarda ya da aile danışmanlığı, çocuk terapisi kısmında Kayseri'ye kazandırdığımız bir yer olacak. Aslında ruh sağlığı hizmet çok önemli bir alan ve Kayseri'de yeni duyularak yayılmaya başladı. İnsanlar sorunun içerisindeyken, çözümü bulmakta çok zorlanırlar çünkü sorunun içi çok karanlık geliyor. Fakat profesyonel destek aldıklarında çözümün zor olmadığını ve hemen yanı başlarında olduğunu görebiliyorlar. Biz danışanlarımızın sorununu çözmüyoruz, onların kendi sorunlarını çözmesi konusunda onlara destek oluyoruz ve yol bulmalarını kolaylaştırıyoruz. Bu nedenle sorunun içinde kaybolmak yerine, ruh sağlığı uzmanlarına başvurmak gerçekten hayatlarını kolaylaştırıcı bir şey olacaktır" dedi.

Merkezi açmalarındaki en büyük sebebin insanlara yardımcı olarak daha sağlıklı nesiller oluşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Psikoterapist Abdülkadir Yiğitsoy, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Psikoterapi anlamında 10 yıldır Kayseri'de hizmet veriyorum ve doğum psikolojisi, aile terapisi ve çocuk psikoterapisi alanlarıyla ilgileniyorum. Anda Psikolojik Danışma Merkezi adını biraz 'an' dan alıyor. An, içinde birçok şeyi barındıran özel bir zaman dilimi ve her şeye gebe. İnsanların şu an günümüzde en az yaşadıkları zaman diliminden bahsediyoruz, kaygılılar ve korkuyorlar. Hep gelecekte ve ya geçmişteler. Biz onları an'da olmaya davet ediyoruz aslında ve açılışımızdaki temel amaç bu. Birçok sorunla çalışıyoruz ve hepsini an'a davet edip, sağlıklı ve çözüm üretebilen yeni nesiller oluşturmak amacımız. Doğumla çalışırken yeni neslin daha sağlıklı olmasını hedefliyoruz ki, doğum bizim hayatımızdaki önemli bir an ve onları da an'a davet edersek herkes daha sağlıklı olacak diye düşünüyoruz" - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Bolat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Azerbaycan sınırında yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi
17:20 DHA YURT BÜLTENİ-14
17:20 Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
17:20 Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı
17:15 Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
11:34 Millilerin rakipleri belli oluyor
30.11.2019 17:21:55