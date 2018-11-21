Andaç Haznedaroğlu'nun Ödüllü Filmine Londra'da Özel Gösterim

Türkiye'de fark yaratan ancak mali desteğe ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratma amacı ile 2018 yılında kurulan Türkiye Mozaik Vakfı, Andaç Haznedaroğlu'nun ödüllü filmi "Misafir"i 19 Kasım'da Londra'daki yardımseverlerle buluşturdu. Covent Garden'daki John Lyon's Tiyatrosu'nda gerçekleşen filmin gösterimine finans, moda ve sanat dünyasından çok sayıda izleyici katıldı.

Suriye'deki savaştan kaçarken hayat mücadelesi veren milyonlarca mültecinin yaşadıklarını sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden seyirciye aktaran film, ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödül alan başarılı bir yapım.

Ülkemizde ve dünyada artan mülteci sorununa dikkat çekmek isteyen Türkiye Mozaik Vakfı'nin kurucularından Nilüfer Atalay yaptığı açılış konuşmasında "Türkiye Mozaik Vakfi olarak, maalesef dünyanın neredeyse görmezden geldiği bir insanlık ayıbını anlatan bu değerli filmin tarihi değeri olduğunu düşünüyoruz. Andaç Haznedaroğlu ve müthiş bir başarıyla ortaya çıkardığı eserini Londra'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi. Film gösterimini takiben Nilüfer Atalay'ın Andaç Haznedaroğlu'yla yaptığı söyleşide, başarılı yönetmen mülteci kamplarında yaşadıklarını ve gözlemlerini dile getirirken çok sayıda seyirci gözyaşlarını tutamadı.