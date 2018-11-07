07 Kasım 2018, 19:08
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Anderlecht'in Muhtemel 11'i Belli Oldu

Anderlecht

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Belçika temsilcisi Anderlecht’in muhtemel 11’i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Belçika temsilcisi Anderlecht'in muhtemel 11'i belli oldu. Anderlecht'te 5 isim sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Anderlecht'te, bu maçın 11'i belli oldu. Cobbaut, Sowah, Delcroix, Lawrence ve Morioka'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede 4-1-4-1 sistemiyle sahada olacak olan Anderlecht'in şu 11'de mücadele etmesi bekleniyor: Didillon - Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic - Makarenko - Kums, Trebel, Gerkens, Diamata - Bakkali. - İSTANBUL Avrupa,Anderlecht
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:08



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