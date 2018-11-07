UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Belçika
temsilcisi Anderlecht
'in muhtemel 11'i belli oldu. Anderlecht'te 5 isim sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Anderlecht'te, bu maçın 11'i belli oldu. Cobbaut, Sowah, Delcroix, Lawrence ve Morioka'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede 4-1-4-1 sistemiyle sahada olacak olan Anderlecht'in şu 11'de mücadele etmesi bekleniyor: Didillon - Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic - Makarenko - Kums, Trebel, Gerkens, Diamata - Bakkali. - İSTANBUL
Avrupa,Anderlecht
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:08