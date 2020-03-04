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Anderlecht, Loris Karius'a talip oldu

Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Loris Karius'a talip oldu.

04.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:44

'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Loris Karius'a, Ligi takımlarından 'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü. Alman kaleci Loris Karius bu sezon Beşiktaş forması ile 30 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki kaleci bu maçlarda kalesinde 45 gol gördü.

SERGEN "OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı sonrası Karius'un seneye takımda olmayacağını belirtmişti. Sergen Yalçın Karius için, "Bu konuda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.

(Akşam)

Anderlecht, Loris Karius'a talip oldu

Loris Karius, Anderlecht, Beşiktaş, Belçika, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ZİYAA:Bu da kaleci mi la? İyi olsa Liverpool şutlamazdı. . . Liverpool''u kupadan etti artist. . .
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PAKO:verin gitsin sonra fiyatını konuşursunuz lütfen
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4.03.2020 20:10:25